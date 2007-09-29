Швейцарський центробанк продав 113 тонн золота

Швейцарський національний банк заявив про те, що в період з 15 червня по 26 вересня 2007 року він продав 113 тонн золота, передає AFP. Це майже половина від 250 тонн, які монетарна влада країни вирішили в червні продати на світовому ринку. Очікується, що продаж завершиться до вересня 2009 року, і у Швейцарії залишиться 1040 тонн золота.

Рішення щодо продажу золота країна, очікуючи виручити 6,5 мільярдів швейцарських франків (3,9 мільярда євро), за традицією погоджувала з європейськими центробанками, щоб уникнути падіння цін на метал. В результаті Швейцарія виручила більше, ніж розраховувала. Вартість трійської унції золота з червня зросла з 650 до майже 740 доларів. Це найвищий рівень цін за останні 27 років.

Одержані від реалізації золота кошти Швейцарський національний банк спрямує на поповнення своїх валютних резервів. Види валют, які центробанк придбає, коли на світових валютних ринках спостерігається рекорд низький курс долара США по відношенню до євро, не називаються.

У 2006 році, зазначає агентство, банк заробив на валютних вкладеннях лише 800 мільйонів швейцарських франків (480 мільйонів євро), у 6 разів менше ніж 2005 року, коли інвестиції принесли йому 5,3 мільярда франків (3,2 мільярда євро).

Лента.ру