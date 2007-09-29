Мороз поскаржився міжнародним спостерігачам

Голова Верховної Ради України п`ятого скликання, лідер СПУ Олександр МОРОЗ стурбований «фактами тиску на членів виборчих комісій».

Про це він сказав сьогодні під час зустрічі з керівниками місії спостерігачів від Міжпарламентської Асамблеї СНД і делегації Ради Федерації Федеральних Зборів РФ на позачергових парламентських виборах в Україні, повідомила журналістам прес-секретар О.МОРОЗА Вікторія ШВЕДОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ШВЕДОВОЇ, О.МОРОЗ висловив надію, що вибори пройдуть демократично завдяки внесеним до виборчого законодавства змінам, які перешкоджають фальсифікаціям.

Він зазначив, що «присутність спостерігачів на виборах завжди корисна».

За словами О.МОРОЗА, сьогодні в Україні перебуває близько 3 тисяч іноземних спостерігачів.

Він звернув увагу учасників зустрічі на численні порушення при складанні виборчих списків і висловив стурбованість «фактами тиску на членів виборчих комісій».