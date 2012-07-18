Молода регіоналка каже, що допомагала бабці, коли обливали зеленкою Власенка

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції М.Столярова наголосила, що вона працює спеціалістом 1-ї категорії Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Жовтневого району Харкова, і в цей час виконувала службові зобов’язання, що можуть підтвердити багато свідків.

«Ні в чому подібному я ніколи не була замішана й не буду замішана. У цей час я була на роботі, займалася соціальним інспектуванням сімей, які потрапили в складні життєві обставини», - сказала вона.

«У цей час мене бачив водій маршрутки, я допомагала сліпій бабусі дістатися додому, розраховувалася її грошима в кіоску, сім’ї, до яких я їздила проводити інспектування та профілактичні бесіди, співробітники бачили – дуже багато людей», - підкреслила М.Столярова.

Активістка «Молодих регіонів» наголосила, що після заяви С.Власенка про можливу її причетність до обливання зеленкою, на її адресу та на адресу її рідних по телефону та через Інтернет почали надходити погрози.

«Дуже багато погроз, образ, гидоти по телефону та Інтернету приходить. Я не хочу все це повторювати. Дуже багато неправдивої інформації, фотографії особисті опубліковані з різними коментарями», - сказала М.Столярова.

Дівчина наголосила, що внаслідок «неправдивої інформації» та погроз вчора в неї стався нервовий зрив. «Таке почути про себе, це викликає шок, який не може просто пройти. Це удар по моїх батьках, це погрози моїм рідним, моєму чоловіку, це просто страшно. Не дай Бог комусь потрапити в таку ситуацію», - сказала М.Столярова.

М.Столярова додала, що не збирається оскаржувати «неправдиві заяви Власенка» в суді, а тільки хотіла би почути від нього офіційні вибачення за звинувачення в причетності до нападу. Активістка зазначила, що погодиться на особисту зустріч із С.Власенком тільки за умови, що він вибачиться.

«Звичайно, дуже би хотілося офіційних вибачень. Хотілося би більше навіть для моєї мами, для моїх рідних. Я погоджуся на особисту зустріч із Власенком тільки за умови його вибачень», - сказала М.Столярова.

У свою чергу директор Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Жовтневого району Харкова Олена Таркіна підтвердила те, що М.Столярова в час, коли стався напад на С.Власенка, виконувала робочі зобов’язання.

«Вона зранку знаходилася на роботі, у другій половині дня провела кілька соціальних інспектувань, тобто вона відвідала три сім’ї, провела житлово-побутове обстеження цих сімей. Документально в нас все є, є ці сім’ї», - наголосила О.Таркіна.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня біля лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, де Ю.Тимошенко проходить курс лікування, С.Власенка невідома жінка облила зеленкою. Згодом С.Власенко заявив, що нападниця «дуже подібна» на М.Столярову, яку він побачив на відеозаписах заходів «Молодих регіонів».