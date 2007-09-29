Тимошенко виступає за повторні вибори до місцевих рад

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає за необхідне провести повторні вибори до місцевих органів влади і висловлює переконання, що за розширення їхніх повноважень новий парламент проголосує майже одноголосно.

Про це вона заявила у п`ятницю в ефірі програми "Свобода Савіка Шустера" на каналі “Інтер”.

"Усі політичні сили зійшлися на тому, що для органів місцевого самоврядування потрібно розширити і фінансові, і виконавчі повноваження, і зміцнити всіма можливими засобами потужність громад і їхніх органів", - заявила лідер БЮТ.

"Я впевнена, що в парламенті якраз ці зміни до Конституції будуть прийняті майже одноголосно", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

"І якщо це буде зроблено, то, безумовно, треба проводити дострокові вибори до місцевих органів влади, тому що їхні функції і повноваження, і взагалі їхня сутість суттєво зміняться", - зазначила лідер БЮТ.