Партія регіонів заявляє про провокацію проти неї

Партія регіонів України заявила, що напередодні виборів проти неї вчинили провокацію: випустили на вулиці Києва автомобілі з партійною символікою, порушуючи закон.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ПР, «о 18.00 вулицями Києва роз`їжджала колона автомобілів з символікою Партії регіонів». «Використання партійної символіки за два дні до виборів, - грубе порушення закону "Про вибори народних депутатів України". Подібне порушення може спричинити виключення партії з виборчих списків. Саме на це розраховували молоді люди років 19-25, які сиділи в машинах, розмахуючи прапорами Партії регіонів і викрикуючи гасла», - йдеться в повідомленні прес-служби Партії регіонів.

Автомобілі ігнорували правила дорожнього руху, створювали аварійні ситуації і явно прагнули привернути увагу перехожих, повідомляє прес-служба партії.

У заяві підкреслюється, що відповідно до закону, з 00.00 29 вересня представники Партії регіонів зняли всі свої агітаційні матеріали.

Прес-служба також звернулася із закликом до громадян України повідомляти про всі випадки порушення закону про вибори.