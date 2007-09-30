Викреслені зі списків можуть поновитися, звернувшись до ОВК
11:22, 30 вересня 2007Політика
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У Києві двох виборців уже поновили
У громадян України, які повернулися з-за кордону і були викреслені з виборчих списків, є можливість поновити себе у списках на підставі рішення окружної виборчої комісії.
Кореспондент УНІАН на 51-й дільниці 218-го округу м. Києва він став свідком того, як люди, які повернулись з-за кордону тиждень або й більше тому, прийшовши проголосувати, знаходили своє прізвище викресленим зі списку.
Голова комісії порадив їм звернутися зі скаргою до окружної комісії, зауваживши, що дільниця вже включила двох громадян до списку на підставі рішення окружної виборчої комісії.
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