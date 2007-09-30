НУ-НС виключила 6 тисяч севастопольських двійників через суд

Апеляційний суд Севастополя задовольнив усі три апеляційні скарги міського штабу виборчого блоку «Наша Україна-Народна самооборона»» на ухвали судів першої інстанції про відмову в задоволенні адміністративних позовів про бездіяльність ОВК 225-го ТВО відносно внесення виправлень у загальний список (йдеться про вимогу НУ-НС виключити зі списків так званих “двійників”, яких тут було виявлено 5915 осіб - УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні ж вночі Нахімовський і Балаклавський районні суди також задовольнили відповідні позови уповноваженого НУ-НС.

За словами прес-секретаря міського штабу НУ-НС Валерія ГОВГАЛЕНКА, внаслідок цього 151 пара так званих «повних двійників» (ці виборці були двічі внесені в списки по одній виборчій дільниці, а всього саме таких, «повних двійників» у Севастополі напередодні виборів було виявлено 1357 пар - УНІАН) були виключені із списків.

Водночас, додав В.ГОВГАЛЕНКО, Ленінський районний суд відмовив у задоволенні аналогічного позову. Суд мотивував своє рішення тим, що рішення Апеляційного суду щодо «двійників» надійшло йому після 00.00, а «розгляд адміністративних позовів у день голосування не передбачений діючим законодавством».

В.ГОВГАЛЕНКО також повідомив, що загалом юристи міського штабу НУ-НС під час передвиборчих перегонів подали 16 скарг до ОВК, які не були розглянуті, і 6 адміністративних позовів у суди першої інстанції, які були відхилені. Водночас, апеляційні скарги на рішення цих судів, «які юристи встигли оформити і подати, були задоволені».

Як повідомив УНІАН член ОВК 225-го ТВО Володимир ДЕРЯБКІН, окружна комісія отримала рішення Апеляційного суду і двох районних судів, але відповідного засідання не проводила і свого офіційного ставлення до цього ще не висловила.