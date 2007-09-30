На 12.00 явка виборців становила 19% - ЦВК

Станом на 12.00 явка виборців по Україні становила 19%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомила член Центральної виборчої комісії Жанна УСЕНКО-ЧОРНА.

Вона зазначила, що найбільше на цей час проголосувало виборців у Запорізькій області (26%) і найменше – у Чернівецькій області (8%).

За словами Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЇ, виходячи із цих даних, можна прогнозувати, що явка виборців становитиме більш як 50%.