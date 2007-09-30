Заарештовано голову та члена дільничної комісії

Близько опівдня в Луганській області в територіальному виборчому окрузі №106 на дільниці №77 заарештовано голову та члена комісії.

Про це УНІАН повідомив керівник виборчих програм Громадянської мережі “Опора” Олександр ЛОМАКО.

За його словами, спостерігачі організації зафіксували випадки, коли на цій дільниці виборцям видавали по два бюлетені.

У даний час міліція затримала голову і члена комісії, які представляють Партію регіонів.