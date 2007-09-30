ПСПУ викриває фальсифікації на Луганщині

В Луганському обласному штабі Прогресивної соціалістичної партії України заявляють, що у регіоні готується фальсифікація результатів виборів шляхом вкидання бюлетенів по усіх округах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявила голова Луганського обласного штабу ПСПУ Любов КОРСАКОВА.

Для прикладу вона навела ситуацію у виборчому окрузі №106, у якому, за її словами, на 227 тис. виборців було отримано понад 237 тис. виборчих бюлетенів.

Л.КОРСАКОВА також повідомила, що ПСПУ попередила голову облдержадміністрації, начальника обласного управління міліції та голів окружних комісій, що члени партії ведуть паралельний підрахунок голосів і залишають за собою право блокувати та перекривати усі дороги біля окружних комісій у разі, якщо після закриття дільниць і підрахунку голосів окружною комісією ці дані не співпадуть з даними їхнього паралельного підрахунку.

За словами Л.КОРСАКОВОЇ, члени ПСПУ блокуватимуть всі дороги до проведення повторного перерахунку голосів, якого вимагатимуть навіть через суди.