Янукович відвідує один із храмів Печерської лаври

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ зараз перебуває разом із дружиною і сином в одному з храмів Печерської лаври.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила член Партії регіонів Ганна ГЕРМАН на прес-конференції у штабі Партії регіонів.

За її інформацією, до обіду В.ЯНУКОВИЧ знаходився у штабі, мав зустрічі з міжнародними спостерігачами. Опівночі, за словами Г.ГЕРМАН, в штабі Партії регіонів відбудеться прес-конференція лідера Партії регіонів.