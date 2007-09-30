Янукович відвідує один із храмів Печерської лаври
16:55, 30 вересня 2007Політика
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Прес-конференція призначена на 00.00
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ зараз перебуває разом із дружиною і сином в одному з храмів Печерської лаври.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила член Партії регіонів Ганна ГЕРМАН на прес-конференції у штабі Партії регіонів.
За її інформацією, до обіду В.ЯНУКОВИЧ знаходився у штабі, мав зустрічі з міжнародними спостерігачами. Опівночі, за словами Г.ГЕРМАН, в штабі Партії регіонів відбудеться прес-конференція лідера Партії регіонів.
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