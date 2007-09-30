Янукович просив переказати, що задоволений

Прем`єр-міністр України Віктор Янукович констатує високу явку виборців в східних і південних областях, повідомила представник партії Ганна Герман на брифінгу.

"У мене нещодавно була зустріч з лідером нашої партії, і він просив передати вам, що задоволений явкою на цих виборах, при цьому він наголошує, що в районах, які традиційно підтримують Партію регіонів, явка достатньо висока", - сказала вона.