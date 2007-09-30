Організатори екзит-полу заявляють про ганебні інциденти

Організатори консорціуму “Національний екзит-пол’2007” заявляють про інциденти на деяких виборчих дільницях, які завадили проведенню опитувань виборців на виході з виборчих дільниць.

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН директор фонду “Демократичні ініціативи”, який є учасником цього опитування, Ілько КУЧЕРІВ, у Сімферополі в 1-му окрузі на 139-й дільниці 9.20 опитування було припинено членами дільничної виборчої комісії. Вони аргументували свої дії тим, що інтерв’юєри проводять незаконну політичну агітацію, хоча й змогли не надати жодного доказу на підтвердження своїх слів. У інтерв’юєрів відібрали коробку для анкет, мотивуючи це тим, що її може будь-хто відкрити, і вона не опечатана.

За словами І.КУЧЕРІВА, попри те, що інтерв’юєри пред’явили документи про акредитацію від газети Комітету виборців України “Точка зору”, зачитували виписку із закону про інформацію, це не вплинуло на вирішення конфлікту. Члени дільничної комісії викликали міліцію і склали акт, у якому зазначається про порушення статті 83 закону про вибори народних депутатів.

З огляду на це, інтерв’юєри з дільниці №139 перейшли на дільницю №97, де екзит-пол проходить без проблем.

Другий випадок зафіксовано на 27-й дільниці 8-го округу в селі Нова Катеринівка Красногвардійського району (АР Крим). Зокрема, вранці до інтерв’юєрів підійшов один з членів комісії і попросив їх показати свої посвідчення. Сам член комісії не представився. За словами І.КУЧЕРІВА, перевіривши документи інтерв’юєрів, член комісії попросив їх припинити проводити екзит-полу й піти з дільниці.

“Інформація щодо цих інцидентів буде передана міжнародним спостерігачам і українським журналістам, і вони будуть розбиратися, оскільки це ганебний випадок”, - зазначив І.КУЧЕРІВ.

Він також повідомив, що екзит-пол розпочався вчасно на 300 виборчих дільницях. Опитування виборців проводять близько 850 осіб, планується опитати близько 20 тис. громадян.