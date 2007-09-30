Тягнибок вважає успішною виборчу кампанію

Лідер Всеукраїнського об’єднання “Свобода” Олег ТЯГНИБОК вважає успішною виборчою кампанію-2007 для ВО «Свобода».

Про це він сказав сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

“Для ВО “Свобода” ця кампанія пройшла доволі успішно, оскільки, по-перше, ми чітко зайняли праву нішу, по-друге, на відміну від інших партій і блоків, вели виключно ідеологічну кампанію, по-третє, ми знайшли значну кількість наших прихильників і симпатиків”, - констатував О.ТЯГНИБОК.

Він додав, що не всі прихильники об’єднання цього разу проголосували за ВО “Свобода”, оскільки боялися, що вона не пройде. “Але вони залишатимуться нашими потенційними виборцями”, - переконаний О.ТЯГНИБОК.

На його переконання, потенційних виборців вдвічі більше ніж тих, хто сьогодні голосував за “Свободу”.

О.ТЯГНИБОК зазначив, що особливо значних масових порушень на виборах не зафіксовано, але він прогнозує, що в ніч підрахунку голосів будуть порушення.

“Фальсифікації готуються, причому готуються масово тими політичними силами та в тих регіонах, де вони мають адміністративний ресурс”, - сказав він.

О.ТЯГНИБОК також не виключив, що великі політичні сили намагатимуться “вкрасти” голоси “Свободи”.

“Ми будемо захищати голоси, якщо нам це не вдасться, ми будемо виводити людей на вулиці для того, щоб захистити наші голоси”, - заявив О.ТЯГНИБОК.