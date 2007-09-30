Станом на 20.00 явка виборців становить 57,63%

За даними із 210-ти територіальних виборчих округів участь у виборах взяли 57,63% виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, у Києві проголосувало 59,07% виборців, в місті Севастополі – 57,66%.

У Волинській області – 65% виборців, Рівненській – 63%, Львівській – 69%, Тернопільській – 73%, Івано-Франківській – 66%, Закарпатській – 47%, Житомирській – 58%, Хмельницькій – 62%, Чернівецькій – 52%, Чернігівській – 57%, Київській – 57%, Вінницькій – 59%, Сумській – 57%, Черкаській – 50%, Полтавській – 55%, Кіровоградській – 52%, Миколаївській – 53%, Одеській – 48%, Харківській – 53%, Дніпропетровській – 53%, Херсонській – 53%, Луганській – 61%, Донецькій – 61%, Запорізькій – 56%, Криму – 52%.

На парламентських виборах у 2006 році станом на 16.00 явка виборців становила 41,48% по 225 територіальним виборчим округам. Всього на тих виборах голосували 67,13% громадян.