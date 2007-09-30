У виборців здають нерви

Волинські правоохоронці вважають, що під час нинішніх виборів виборцям бракує виховання та дисципліни. Як повідомила координатор Незалежного громадського прес-центру «Волинський вибір-2007» Богдана СТЕЛЬМАХ, на думку правоохоронців, про це свідчать декілька неприємних фактів, що мали місце протягом сьогоднішнього дня.

Зокрема, за її словами, на 135-ій дільниці в Рожищенському районі волинянин перекреслив список виборців. Розлютився чоловік через те, що у відомостях побачив свою покійну маму, яка померла ще 10 років тому. Список виборців був не сильно пошкоджений, тому члени дільничної комісії продовжили по ньому видавати бюлетені.

Крім того, повідомила Б.СТЕЛЬМАХ, на 1-ій виборчій дільниці лучанин захотів забрати бюлетень із собою додому. Коли цьому намагалися завадити спостерігачі, невдоволений виборець порвав бюлетень. Конфлікт владнали правоохоронці, які прибули за лічені хвилини.

Як зазначається у повідомленні правоохоронних органів, через кадрову кризу на волинських виборчих дільницях чергує замість двох лише по одному міліціонеру. Попри це, як переконують в обласному управлінні МВС, майже двох тисяч правоохоронців цілком вистачить, аби вибори в регіоні минули без інцидентів.