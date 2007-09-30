Суд дозволив мерові Донецька проголосувати
20:50, 30 вересня 2007Політика
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Окружний адміністративний суд дозволив міському голові Донецька Олександру ЛУК’ЯНЧЕНКУ взяти участь у голосуванні на позачергових виборах народних депутатів України.
Як повідомив УНІАН керівник Управління по зв`язках з громадськістю міськради Донецька Максим РОВІНСЬКИЙ, "суд погодився з вимогою міського голови і прийняв рішення на його користь".
"ЛУК’ЯНЧЕНКО проголосує на виборчій дільниці N3 після 21.00", - уточнив М.РОВІНСЬКИЙ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці О.ЛУК’ЯНЧЕНКО не зміг проголосувати через те, що його виключили зі списку виборців на підставі даних прикордонної служби, хоча йому приходило запрошення прийти проголосувати.
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