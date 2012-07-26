Главком ЧФ: кораблі Чорноморського флоту РФ не виконують завдань у Сирії

Як повідомляє РІА Новости, раніше представники опозиційної сирійської національної ради (СНР) висловили заклопотаність у зв'язку з відправкою до берегів Сирії групи кораблів ВМФ Росії.

Як заявив близько двох тижнів тому член виконавчого комітету СНР Бурхан Гальюн, колишній глава цієї організації, ці маневри можуть сприяти продовженню насильства з боку уряду Башара Асада проти мирних жителів. "У Сирії ми ніяких завдань не виконуємо. Об'єднаний загін кораблів військово-морського флоту Росії, до якого входять кораблі та судна Північного, Балтійського і Чорноморського флотів, відпрацьовує навички з підготовки до навчань (запланованих на вересень)" Каскад-2012 ". Кораблі ЧФ дещо раніше вийшли (у Середземне море), зараз пройшли Гібралтар, і кораблі Північного і Балтійського флотів увійшли в Середземне море. Вони під єдиним командуванням відпрацьовують заплановані заходи ", - сказав Федосенко, відповідаючи на запитання журналістів у Севастополі після генеральної репетиції святкування Дня військово- морського флоту Росії і Дня флоту України, які відзначаються одночасно в останню неділю липня. Конфлікт у Сирії триває з березня 2011 року, його жертвами стали, за даними представників ООН, 16 000 осіб. Протести проти режиму президента Асада переросли в великомасштабні зіткнення з урядовими силами по всій Сирії.