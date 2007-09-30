Партія регіонів занурилася у темряву
21:11, 30 вересня 2007Політика
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У штабі Партії регіонів, який розташований в кінотеатрі «Зоряний», періодично виникають перебої з електроенергією.
Як передає кореспондент УНІАН, перші проблеми виникли під час брифінгу кандидата в народні депутати від Партії регіонів Олени ЛУКАШ.
О 20.45 в штабі повністю зникло світло. Як припустили в Партії регіонів, перебої з електроенергією виникли через велику кількість працюючого електрообладнання – освітлювальних приладів, комп`ютерів тощо.
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