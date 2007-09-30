Партія регіонів занурилася у темряву

У штабі Партії регіонів, який розташований в кінотеатрі «Зоряний», періодично виникають перебої з електроенергією.

Як передає кореспондент УНІАН, перші проблеми виникли під час брифінгу кандидата в народні депутати від Партії регіонів Олени ЛУКАШ.

О 20.45 в штабі повністю зникло світло. Як припустили в Партії регіонів, перебої з електроенергією виникли через велику кількість працюючого електрообладнання – освітлювальних приладів, комп`ютерів тощо.