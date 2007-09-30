Турчинов вважає, що Луценко поспішив із заявою

Керівник виборчого штабу БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що офіційна угода про створення коаліції між Блоком Юлії Тимошенко та блоком «Наша Україна – Народна Самоборона», у разі перемоги цих сил на виборах, має бути підписана у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні під час прес-конференції, коментуючи заяву лідера Блоку «Наша Україна - Народна Самооборона» Юрія ЛУЦЕНКА про те, що угода про створення коаліції буде підписана вже завтра.

«Я би не говорив, що ця угода буде підписана завтра», - сказав О.ТУРЧИНОВ. Він нагадав, що угода про співробітництво між БЮТ та НУ-НС була підписана ще в лютому цього року. Він зазначив, що після підрахунку голосів вона (угода – УНІАН) потребуватиме деяких уточнень. «Але офіційно угода має бути підписана в парламенті як це вимагає закон», - сказав О.ТУРЧИНОВ. В іншому випадку, наголосив він, це буде схоже на піар-акцію, ніж на реальну роботу.