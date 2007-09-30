Результати екзит-полу Соціовиміру
22:10, 30 вересня 2007Політика
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Лідер - партія регіонів
На дострокових парламентських виборах за даними екзит-полу, які оприлюднив "Соціовимір 2007" Партія регіонів отримала 34,7% голосів, Блок Юлії Тимошенко - 31,1%, "Наша Україна – Народна Самооборона" - 14,6%.
Комуністична партія отримала - 4,9%, Блок Литвина - 3,6%
Тривідсоткових бар’єр не подолала Соцпартія - 2,8%. Інші - 5,6%, Проти всіх проголосували 2,7%.
"Екзит-пол "Соціовимір 2007" провели Центр соціологічних та політологічних досліджень "Соціовимір", Міжнародний інститут демократій та Інститут соціальних технологій на замовлення міжнародної громадської організації "Четверта Хвиля".
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