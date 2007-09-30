Партія регіонів проведе мітинг на Майдані

Партія регіонів завтра о 16.00 проведе на Майдані Незалежності в Києві мітинг своїх прихильників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник центрального виборчого штабу Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні на брифінгу.

«Завтра ми проведемо мітинг, аби подякувати нашим прихильникам за те, що нас підтримали», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, подальша стратегія дій Партії регіонів визначатиметься після оголошення попередніх результатів виборів.

«Реакція буде лише після того, як оголосять попередні підсумки голосування. І до такої стратегії я закликаю всіх решту політичних сил», - наголосив він.

Б.КОЛЕСНІКОВ вважає, що у Партії регіонів, БЮТ і «Нашої України – Народної самооборони» доволі сил і засобів, аби проконтролювати ситуацію, пов`язану з можливими фальсифікаціями результатів виборів.