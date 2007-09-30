Турчинов заявляє про дуже критичну ситуацію

Керівник виборчого штабу БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що оприлюднені дані екзит-полів досі не дають можливості говорити про формат майбутньої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції, коментуючи перші результати екзит-полів.

«Ті цифри екзит-полів, які були оприлюднені, не дають можливості змоделювати парламентську більшість», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він наголосив, що різниця між можливими двома коаліціями може бути на рівні 1-2 депутатських мандатів. «Це дуже критична ситуація», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він також наголосив, що за даними, які є у БЮТ, - БЮТ та Партія регіонів отримали майже рівну підтримку виборців на рівні 33-34%.

Крім того, за словами О.ТУРЧИНОВА, зазвичай, за даними екзит-полів, опозиційні сили набирають менше відсотків, ніж це є насправді. Керівник виборчого штабу БЮТ пов’язує це з тим, що українські виборці побоюються під час опитування правдиво відповідати, за кого вони голосували.

О.ТУРЧИНОВ також наголосив, що не поспішав би робити висновки щодо можливого проходження до ВР Комуністичної партії України. За його словами, дуже багато виборців плутають такі дві політичні сили, як КПУ та КПУ (оновлена) і зазначають, що вони голосували за комуністів.

О.ТУРЧИНОВ також наголосив, що приблизно за годину БЮТ почне оприлюднювати свою інформацію щодо паралельного підрахунку голосів. Він нагадав, що на кожній виборчій дільниці є представники БЮТ, які будуть передавати ці дані мобільним зв’язком, а пізніше надходитимуть і копії протоколів ДВК.

Відповідаючи на запитання, до якої коаліції можливе входження Блоку Литвина, О.ТУРЧИНОВ сказав: «Давайте дочекаємось остаточних результатів, і тоді будемо говорити, хто буде брати Блок Литвина, і в яку коаліцію».