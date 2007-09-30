На Київщині на виборчій дільниці померла жінка
22:44, 30 вересня 2007Політика
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Серцевий напад
На виборчій дільниці № 5 територіального виборчого округу № 88, розташованого в смт. Володарка Київської області, померла 78-річна громадянка України, яка хворіла на серцево-судинні захворювання.
Як повідомили УНІАН в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, при огляді трупу ознак насильницької смерті не виявлено. Подію зареєстровано в черговій частині Володарського РВ ГУМВС України в Київській області.
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