На Київщині на виборчій дільниці померла жінка

На виборчій дільниці № 5 територіального виборчого округу № 88, розташованого в смт. Володарка Київської області, померла 78-річна громадянка України, яка хворіла на серцево-судинні захворювання.

Як повідомили УНІАН в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, при огляді трупу ознак насильницької смерті не виявлено. Подію зареєстровано в черговій частині Володарського РВ ГУМВС України в Київській області.