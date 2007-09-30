Мороз сказав, що робитиме далі

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ заявляє, що у разі непроходження його партії до Верховної Ради, СПУ готуватиметься до наступної виборчої кампанії.

Про це О.МОРОЗ заявив в ефірі телеканалу “Інтер”, відповідаючи на запитання журналістів стосовно результатів екзит-полів.

“З партією буде все в порядку за будь-яких умов, все буде гаразд. Буде готуватися до наступної кампанії”, - сказав він.

Крім того, за словами О.МОРОЗА, СПУ має “дуже цікаву програму”, пов’язану з новим напрямком діяльності партії – реалізацією проектів “відносно розвитку економічної ініціативи громадян України”.

Як повідомляв УНІАН, Національний екзит-пол свідчить, що результат СПУ на сьогоднішніх дострокових парламентських виборах становить 2,5%.

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