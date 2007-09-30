Богословська має надію на останні дві години

УНІАН В Партії регіонів задоволені результатам екзит-полів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила член Партії регіонів Ганна ГЕРМАН на прес-конференції в УНІАН.

За її словами, той факт, що партію, яка рік була при владі, підтримало більше виборців, ніж на минулих виборців, свідчить про добрі перспективи партії в майбутньому.

Водночас вона висловила переконання, що реальний результат буде більшим.

У свою чергу інший член партії Інна БОГОСЛОВСЬКА порадила не перебільшувати значення екзит-полів, оскільки специфіка їх проведення не дає можливості стверджувати про 100%-ий результат. Так, за її словами, збір інформації завершився о 20.00, тоді як дільниці закрились на дві години пізніше тощо.

Як повідомляв УНІАН, за результатами Національного екзит-полу-2007, на позачергових парламентських виборах за Партію регіонів проголосували 35,2% голосів виборців.

Екзит-поли TNS і PSB та Pablic Strategies свідчать, що Партія регіонів отримала 34,9% та 34,5%.

За даними екзит-полу "Соціовиміру 2007", Партія регіонів отримала 34,7% голосів.