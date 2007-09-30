Партія регіонів вже думає про президентські вибори

Партія регіонів готова брати участь у президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив член політради Партії регіонів, керівник Секретаріату прем`єр-міністра Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні журналістам.

«Партія регіонів має хороший досвід роботи в опозиції і після цього вона добивається хороших результатів. Я хочу нагадати, що не за горами президентські вибори», - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

На його думку, політичні сили, які затіяли парламентську кампанію в 2007 році, розраховували на істотне підвищення свого рейтингу перед президентською кампанією.

«Ми думаємо про чергову президентську кампанію, тому що немає підстав говорити про дострокову кампанію», - підкреслив С.ЛЬОВОЧКІН.

Він вважає, що партія провела хорошу виборчу кампанію – відкрито, прозоро і демократично. «Ми сподіваємося, що саме за такими принципами здійснюватиметься і підрахунок голосів», - додав він.

С.ЛЬОВОЧКІН також припустив, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ виступить завтра на мітингу своїх прихильників, який відбудеться на Майдані Незалежності в Києві.