Янукович і Ахметов “п’ють чай і дуже задоволені”

У Партії регіонів найближчим часом мають намір розпочати переговори про створення коаліції і не виключають коаліції з “Нашою Україною – Народною самообороною”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила член Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА на прес-конференції в УНІАН.

Вона зауважила, що Партія регіонів як переможець виборів у найближчі години має намір розпочати відповідні переговори.

У свою чергу представник партії Ганна ГЕРМАН наголосила, що сьогодні зарано говорити про те, що помаранчеві набрали достатню кількість голосів для створення парламентської більшості: “курчат по глибокій осені рахують”.

А.ГЕРМАН скептично поставилась до можливості створення помаранчевої коаліції. Вона не виключила, що для цього “Нашій Україні” доведеться розчинитися в БЮТ”.

Вона допускає, що “неочікувано високий результат” БЮТ може змусити “Нашу Україну - Народну самооборону” створити коаліцію “найвищої мети”. “Наша партія ніколи не каже - ніколи”, - підкреслила при цьому Г.ГЕРМАН.

Водночас вона зауважила, що за умови, якщо вибори будуть визнані демократичними, але “регіони” програють - вони нормально працюватимуть в опозиції.

Вона також спростувала наявність розколу між лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та Ринатом АХМЕТОВИМ - “вони собі п’ють чай і дуже задоволені результатами”.

Крім того, у свою чергу кандидат від Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА заявила, що останні результати свідчать, що Президент України програв, підписавши свої чотири укази про розпуск парламенту 5-го скликання.