Тимошенко зранку звернеться до Президента
23:37, 30 вересня 2007Політика
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Лідер БЮТ дає прес-конференцію
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вже завтра звернеться до Президента з проханням розпочати формування коаліції та уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час прес-конференції в штабі БЮТ.
«Завтра зранку я звернуся до Президента з пропозицією розпочати формування коаліції і уряду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона висловила впевненість, що демократичні сили можуть показати високий клас формування коаліції. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, після остаточного оприлюднення результатів ЦВК за добу-дві буде сформована коаліція. «У мене немає сумнівів, яка коаліція буде в парламенті», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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