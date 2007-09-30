Тимошенко зранку звернеться до Президента

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вже завтра звернеться до Президента з проханням розпочати формування коаліції та уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час прес-конференції в штабі БЮТ.

«Завтра зранку я звернуся до Президента з пропозицією розпочати формування коаліції і уряду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила впевненість, що демократичні сили можуть показати високий клас формування коаліції. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, після остаточного оприлюднення результатів ЦВК за добу-дві буде сформована коаліція. «У мене немає сумнівів, яка коаліція буде в парламенті», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.