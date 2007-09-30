У Литвина тримають інтригу

Представник Блоку Литвина Михайло СИРОТА висловлюється за необхідність створення широкої коаліції в Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.СИРОТА сказав у прямому ефірі телеканалу “Інтер”.

За його словами, коаліція в 230-240 голосів не є стабільною. Бо завжди буде загроза, коли 150 депутатів складе мандати і парламенту шостого скликання не буде, так як і п’ятого скликання. І в цьому є загроза не лише парламентаризму, а й всій владі взагалі”, - наголосив М.СИРОТА.

Він висловився за коаліцію, в якій буде понад 300 голосів. “Тільки широка, конституційна коаліція дає можливість перспективної роботи парламенту”, - наголосив він. Водночас, М.СИРОТА не відповів на запитання, до якої коаліції тяжіє більше Блок Литвина – до “помаранчевої” чи “блакитно-білої”.