До ЦВК не надходить інформація з Донецької і Луганської областей

БЮТ звертається до правоохоронних органів з проханням з’ясувати причини відсутності надходження інформації про підрахунок голосів з виборчих дільниць Донецької і Луганської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції в штабі БЮТ повідомив один із лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

Він зазначив, що за даними, які є в БЮТ, зараз припинений підрахунок голосів на дільницях Донецької і Луганської областей і відповідно не надходить інформація про результати.

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що інформацію про припинення подачі результатів із цих областей підтверджують і в ЦВК. Він наголосив, що це робиться за командою представників Партії регіонів, які починають вести агресивну роботу з фальсифікації результатів виборів. «Ми звертаємось до силових структур, щоб вони відновили підрахунок голосів виборців», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він зазначив, що правоохоронці мають забезпечити виконання всіма членами дільничних виборчих комісій закону, а не вказівок криміналітету.

О.ТУРЧИНОВ також наголосив, що БЮТ під час паралельного підрахунку голосів вже опрацював відомості з 55% виборчих дільниць.

За даними підрахунку, БЮТ отримав 33,64%, ПР – 33,24%, та НУ-НС – 14,28%.

Керівник штабу БЮТ нагадав, що це інформація, яка надійшла з дільниць мобільним зв’язком.

При цьому, за його словами, представники БЮТ передавали результати голосування щодо трьох політичних сил. Результати голосування щодо інших учасників виборів будуть надходити під час передачі місцевими штабами БЮТ копій протоколів.