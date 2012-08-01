Регіонал Колесніченко народився через 13 років після «смерті» батька
11:50, 01 серпня 2012Політика
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Народного депутата від Партії Регіонів Вадима Колесніченка підловили на перекручуванні фактів в розповідях про свого батька, який згорів у танку під час війни, хоч сам Колесніченко народився через 13 років після неї.
Про таку "обмовку" одіозного регіонала повідомив у своєму Facebook журналіст Вахтанг Кіпіані.
Колесніченко на засіданні ВР розповідав про трагічну смерть свого батька, фото Facebook Кіпіані
Як видно зі стенограми засідання ВР, опублікованої журналістом, депутат переконував, що його батько згорів в танку в Білорусі, захищаючи Батьківщину від німецько-фашиських загарбників.
Таке ж твердження є у статті Колесніченка, що розміщена на сайті Одеської обласної організації ПР.
Стаття на сайті одеських регіонів
Проте згідно з офіційними даними, Вадим колесніченко народився 21 березня 1958 року в місті Умань Черкаської області.
Колесніченко народився через 13 років після війни
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