Регіонал Колесніченко народився через 13 років після «смерті» батька

Про таку "обмовку" одіозного регіонала повідомив у своєму Facebook журналіст Вахтанг Кіпіані.

Як видно зі стенограми засідання ВР, опублікованої журналістом, депутат переконував, що його батько згорів в танку в Білорусі, захищаючи Батьківщину від німецько-фашиських загарбників.

Таке ж твердження є у статті Колесніченка, що розміщена на сайті Одеської обласної організації ПР.

Проте згідно з офіційними даними, Вадим колесніченко народився 21 березня 1958 року в місті Умань Черкаської області.