Синові Азарова кажуть: доведеться «багато попрацювати», щоб пройти в ВР

Голова Донецької обласної ради Андрій Федорук вважає, що сину прем'єр-міністра України Миколи Азарова Олексію Азарову «дуже багато доведеться попрацювати» в Донецькому регіоні, щоб пройти за мажоритарним округом № 47 (Слов'янськ; Слов'янський і Олександрівський райони) до нового складу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку А.Федорук висловив сьогодні на прес-конференції.

«Я думаю, що ту користь, яку він (О.Азаров) приноситиме для регіону, він викладе у своїй виборчій програмі. І, я думаю, що йому дуже багато доведеться попрацювати, щоб донести до громадян як ефективність його роботи, а також той внесок, який може внести у розвиток», - сказав А.Федорук.

Голова облради не зміг відповісти на питання журналістів, чи обговорювалася кандидатура О.Азарова для висунення його народним депутатом від Партії регіонів на місцевому рівні, в окрузі, від якого він має намір балотуватися до Верховної Ради.

«Ви, напевно, знаєте краще за мене. Я тільки можу сказати, що рішення (про висунення О.Азарова) ухвалювалося на з'їзді (Партії регіонів), тому технічний, скажімо так, бік я вам сказати не можу – як це все проходило», - сказав А.Федорук.

При цьому він зазначив: «Ну, список кандидатів у народні депутати - він спільний від всієї країни. Тому сказати, що він (О.Азаров) висунутий від нашого регіону чи ні – це питання таке окреме. Але він є громадянином України, і я думаю, що, подивившись на життя в світі, він буде такі самі впроваджувати стандарти, зокрема й у нас».

На уточнююче питання журналістів про те, хто ж вніс кандидатуру О.Азарова як претендента в народні депутати в мажоритарному окрузі, А.Федорук з посмішкою відповів: «Я думаю, що все ж таки, скажімо так, ефективність його роботи ми зможемо оцінити після того, як його оберуть або не оберуть».

На питання про те, «добре це чи погано для Донбасу, що син Азарова має посвідку на проживання в Австрії», голова Донецької облради, продовжуючи посміхатися, сказав: «Давайте так. Питань якихось, пов'язаних із особистими аспектами проживання, його відношення до чогось, давайте задаватимемо йому – він (О.Азаров), я думаю, що після старту, що відбувся 30 липня (з'їзд Партії регіонів), він буде частіше у нас на Донбасі. На особистій зустрічі з ним дізнаємося».

А.Федорук також відзначив, що з сином М.Азарова він лише просто знайомий і не більше.

«Ми знайомі. Але я його знаю... Так, зовні, але якихось особистих контактів, більш теплих, то у мене з ним немає», - сказав голова Донецької облради.