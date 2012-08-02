Кличко готовий віддати мажоритарні округи опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Кличко заявив під час прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів щодо конкуренції кандидатів у депутати від УДАРу та об’єднаної опозиції у мажоритарних округах.

«Якщо кандидат у депутати (від УДАРу – УНІАН) має низьку підтримку людей, якщо кандидат від об’єднаної опозиції буде мати більшу підтримку – ми готові віддати голоси», - сказав він, і додав, що сподівається на відповідну реакцію опозиції.