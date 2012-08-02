Кличко готовий віддати мажоритарні округи опозиції
07:23, 02 серпня 2012Політика
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Лідер партії УДАР Віталій Кличко готовий, у разі потреби, віддати голоси з мажоритарних округів об’єднаній опозиції.
Кличко готовий віддати опозиції голоси
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Кличко заявив під час прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів щодо конкуренції кандидатів у депутати від УДАРу та об’єднаної опозиції у мажоритарних округах.
«Якщо кандидат у депутати (від УДАРу – УНІАН) має низьку підтримку людей, якщо кандидат від об’єднаної опозиції буде мати більшу підтримку – ми готові віддати голоси», - сказав він, і додав, що сподівається на відповідну реакцію опозиції.
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