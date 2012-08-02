Соціалісти сподіваються відновити репутацію

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, про це сказав голова Соцпартії Петро Устенко, коментуючи заяви представників СелПУ заявили про вихід зі складу СПУ.

«Процес оздоровлення та очищення Соціалістичної партії Україні від ідеологічно чужих елементів підходить до завершення», - заявив П.Устенко.

На його думку, сьогодні позиція СПУ є доволі виграшною. «Партія має високі шанси поновити свою добру репутацію і знову почати системно працювати в інтересах країни», - сказав він.

За словами П.Устенка, «сьогодні у всьому світі дедалі більше соціалістів приходять до влади. І ми вже налагоджуємо з ними зв‘язки».

«Що менше випадкових людей та структур залишаться у партії, тим швидше завершиться наша реабілітація і возз‘єднання з Соцінтерном», - сказав П.Устенко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 серпня, голова Селянської партії України Зіновій Холоднюк заявив, що СелПУ вийшла зі складу Соціалістичної партії України і підтримуватиме на парламентських виборах ту партію, якій близькі інтереси селян.

За його словами, після об'єднання з СПУ, яке відбулося 18 грудня 2011 року, «нічого не робилося, і на сьогодні ситуація зайшла в глухий кут».

«Об'єднуючись з СПУ, Селянська партія мала надію на те, що СПУ візьме на озброєння нашу програму відродження села. На жаль, за час, поки ми перебували в об'єднанні, жодного разу не згадувалася наша програма», - сказав у свою чергу голова Житомирського обласного осередку партії Володимир Музиченко.