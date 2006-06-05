Київський суд відміняє недовіру губернатору Авакову

Київський районний суд Харкова призупинив дію рішення Харківської обласної ради про недовіру голові обласної державної адміністрації Арсену АВАКОВУ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, рішення суду було прийняте сьогодні після розгляду адміністративного позову, у якому позивач наполягає визнати протиправним рішення облради про недовіру губернатору А.АВАКОВУ і вимагає відмінити це рішення, яке, на його думку, було прийняте з грубими порушеннями чинного законодавства.

За позовом відкрито судочинство, і розгляд справи призначений на 16 червня 2006 р.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 3 червня, депутати Харківської обласної ради на другій сесії п’ятого скликання визнали незадовільним звіт голови Харківської облдержадміністрації А.АВАКОВА про роботу в 2005-му і першому кварталі 2006-го року і висловили недовіру губернатору. За це рішення проголосували 108 депутатів, проти – 1. Двоє членів Лічильної комісії відмовилися ставити свої підписи під протоколом голосування. За висновком юристів, Президент України зобов’язаний, згідно з законом, підписати указ про відставку А.АВАКОВА. Сам губернатор одразу після оголошення результатів заявив, що не визнає їх через численні порушення процедури голосування, і повідомив, що фракція блоку “Наша Україна” у зв’язку з цим подасть до суду.