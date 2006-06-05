Київський суд відміняє недовіру губернатору Авакову
Рішення прийнято сьогодні
Київський районний суд Харкова призупинив дію рішення Харківської обласної ради про недовіру голові обласної державної адміністрації Арсену АВАКОВУ.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, рішення суду було прийняте сьогодні після розгляду адміністративного позову, у якому позивач наполягає визнати протиправним рішення облради про недовіру губернатору А.АВАКОВУ і вимагає відмінити це рішення, яке, на його думку, було прийняте з грубими порушеннями чинного законодавства.
За позовом відкрито судочинство, і розгляд справи призначений на 16 червня 2006 р.
Як повідомляв УНІАН, у суботу, 3 червня, депутати Харківської обласної ради на другій сесії п’ятого скликання визнали незадовільним звіт голови Харківської облдержадміністрації А.АВАКОВА про роботу в 2005-му і першому кварталі 2006-го року і висловили недовіру губернатору. За це рішення проголосували 108 депутатів, проти – 1. Двоє членів Лічильної комісії відмовилися ставити свої підписи під протоколом голосування. За висновком юристів, Президент України зобов’язаний, згідно з законом, підписати указ про відставку А.АВАКОВА. Сам губернатор одразу після оголошення результатів заявив, що не визнає їх через численні порушення процедури голосування, і повідомив, що фракція блоку “Наша Україна” у зв’язку з цим подасть до суду.