ЦВК опрацювала 94,02% протоколів

За даними Центральної виборчої комісії, станом на 8.30 другого жовтня опрацьовано 94,02% протоколів дільничних виборчих комісій.

Згідно з останніми даними ЦВК, оприлюдненими на сайті Комісії, за Партію регіонів проголосували 34,19% виборців, за БЮТ - 30,80%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,27%, за Комуністичну партію України – 5,37%, за Блок Литвина – 3,98%, за Соціалістичну партію України – 2,94%.

Не підтримали жодну з політичних сил 2,70% виборців.