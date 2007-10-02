ЦВК опрацювала 94,02% протоколів
08:46, 02 жовтня 2007Політика
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Станом на 8.30
За даними Центральної виборчої комісії, станом на 8.30 другого жовтня опрацьовано 94,02% протоколів дільничних виборчих комісій.
Згідно з останніми даними ЦВК, оприлюдненими на сайті Комісії, за Партію регіонів проголосували 34,19% виборців, за БЮТ - 30,80%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,27%, за Комуністичну партію України – 5,37%, за Блок Литвина – 3,98%, за Соціалістичну партію України – 2,94%.
Не підтримали жодну з політичних сил 2,70% виборців.
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