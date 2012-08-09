У списку Королевської - екс-голова Центрвиборчкому

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

За словами члена політради партії «Україна – Вперед!» Олексія Логвиненка, загалом до виборчого списку включено 150 кандидатів.

Крім того, подані списки 109 кандидатів у депутати від партії по мажоритарних округах.

Зокрема, від цієї політичної сили по мажоритарному округу № 163 Тернопільської області балотується екс-голова Центральної виборчої комісії Ярослав Давидович, по округу № 91 Київської області - молодший брат сьомого номера в партійному списку Євгена Суслова - Олександр Суслов.