У списку Королевської - екс-голова Центрвиборчкому
00:34, 09 серпня 2012Політика
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Партія «Україна – Вперед!» сьогодні подала на реєстрацію до Центральної виборчої комісії партійний виборчий список, а також список кандидатів у народні депутати по мажоритарних округах.
Голова ЦВК Ярослав Давидович повідомляє результати парламентських виборів, фото з архіву УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.
За словами члена політради партії «Україна – Вперед!» Олексія Логвиненка, загалом до виборчого списку включено 150 кандидатів.
Крім того, подані списки 109 кандидатів у депутати від партії по мажоритарних округах.
Зокрема, від цієї політичної сили по мажоритарному округу № 163 Тернопільської області балотується екс-голова Центральної виборчої комісії Ярослав Давидович, по округу № 91 Київської області - молодший брат сьомого номера в партійному списку Євгена Суслова - Олександр Суслов.
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