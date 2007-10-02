ЦВК опрацювала 94,09% протоколів

09:51, 02 жовтня 2007
Політика
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За даними Центральної виборчої комісії, станом на 9 годину 25 хвилин другого жовтня опрацьовано 94,09% протоколів дільничних виборчих комісій.

Згідно з останніми даними ЦВК, оприлюдненими на сайті Комісії, за Партію регіонів проголосували 34,18% виборців, за БЮТ - 30,81%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,27%, за Комуністичну партію України – 5,37%, за Блок Литвина – 3,98%, за Соціалістичну партію України – 2,95%.

Не підтримали жодну з політичних сил 2,70% виборців.

 

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