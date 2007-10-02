ЦВК опрацювала 94,33% протоколів

За даними Центральної виборчої комісії, станом на 10 годину 13 хвилини другого жовтня опрацьовано 94,33% протоколів дільничних виборчих комісій.

Згідно з останніми даними ЦВК, оприлюдненими на сайті Комісії, за Партію регіонів проголосували 34,22% виборців, за БЮТ - 30,78%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,27%, за Комуністичну партію України – 5,37%, за Блок Литвина – 3,97%, за Соціалістичну партію України – 2,95%.

Не підтримали жодну з політичних сил 2,70% виборців.