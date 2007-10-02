ЦВК розпочала прийом протоколів з “мокрими печатками”
10:21, 02 жовтня 2007Політика
1395
Засідання ЦВК планується на 11.30
Центральна виборча комісія розпочала прийом протоколів з “мокрими печатками” з виборчих округів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив член ЦВК Анатолій ПИСАРЕНКО.
Він сказав, що процес прийому протоколів з “мокрими печатками” розпочався приблизно о 7.30 ранку. За його словами, першими свої протоколи привезли представники округів з Харківської та Житомирської областей.
Очікується, що сьогодні до кінця дня ЦВК зможе отримати первинні протоколи приблизно від 70 округів.
А.ПИСАРЕНКО також повідомив, що сьогоднішнє засідання ЦВК планується на 11.30.
В ході засідання члени ЦВК продовжать прийом протоколів з “мокрими печатками”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter