Томенко думає, що Черновецький у безвиході

Заступник лідера БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає, що за підсумками виборів Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ мусив би добровільно написати заявку про відставку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він нагадав, що під час виборчої кампанії тема оцінки ситуації у столиці України була однією з головних у всіх ключових політичних гравців. Більшість партій висловилися за необхідність зміни київської влади та прийняття одним із перших у новому парламенті рішення про дострокові вибори міського голови та складу Київради, зазначив він. Зокрема, окрім Блоку Юлії Тимошенко, який з першого дня формування більшості на користь Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО діяв як опозиційна сила і добивався дострокових виборів київського мера, цю позицію під час виборів підтримали „Наша Україна”, Партія регіонів та Блок Литвина, сказав М.ТОМЕНКО вчора в ефірі ICTV.

В той же час, за його словами, команда Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО постійно наголошувала на тому, що опозиціонери заважають їй працювати, а Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ як „мер усіх киян” є популярною людиною, якій довіряє більшість громадян. „Оскільки історія з міським референдумом про недовіру міському голові через недосконалість законодавства не реалізована, то вибори можна вважати своєрідною формою такого референдуму”, - вважає М.ТОМЕНКО. Так, на його думку, “якщо подивитися на сьогоднішні результати голосування у Києві, то тільки сума показників БЮТ (47%) і „Нашої України” (16%) дає вже 63% голосів, що свідчить про те, що більшість киян висловила недовіру нинішньому меру. Якщо до цього додати ще 15% Партії регіонів та 7% Блоку Литвина, то можна говорити про тотальне несприйняття киянами Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО”.

Вчорашню сесію Київради, на якій, за словами М.ТОМЕНКА, команда Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО пішла на безпрецедентні кроки, “вирішивши докрасти залишки столичної землі”, один з лідерів БЮТ розцінив як “розуміння безвиході київською владою”. (1 жовтня Київрада без участі фракцій БЮТ, Партії регіонів та депутатської групи Кличка підтримала виділення більше 400 земельних ділянок, які було внесено до порядку денного сесії без інформації про ці землі, окрім реєстраційного номеру справи - УНІАН).

„За усталеними демократичними традиціями, міський голова Києва мусив би не мучити надалі киян і добровільно написати заяву про відставку, а новий склад парламенту - прийняти рішення про дострокові вибори Київського міського голови та обрання нового складу Київської міської ради”, - вважає М.ТОМЕНКО.