Київ і Севастополь пасуть задніх

Член Центральної виборчої комісії Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ заявляє, що із 1 тис. 902 виборчих дільниць до ЦВК поки що не надійшло жодної інформації про результати виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам перед початком засідання ЦВК.

Він також зазначив, що на даний момент найповільніше надходить інформація про підрахунок голосів з округів Києва та Севастополя.

М.ОХЕНДОВСЬКИЙ додав, що зараз на засіданні, початок якого планується на 11.30, будуть розглянуті протоколи з “мокрими печатками” про підрахунок голосів з 3 округів Полтавської, Харківської та Хмельницької областей.

Довідка УНІАН. В Україні для голосування на дострокових паламентських виборах було створено близько 34 тис. виборчих дільниць, за кордоном – 115.