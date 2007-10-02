ЦВК опрацювала 95,46% протоколів
11:42, 02 жовтня 2007Політика
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Станом на 11 годину 31 хвилину
За даними Центральної виборчої комісії, станом на 11 годину 31 хвилину другого жовтня опрацьовано 95,46% протоколів дільничних виборчих комісій.
Згідно з останніми даними ЦВК, оприлюдненими на сайті Комісії, за Партію регіонів проголосували 34,18% виборців, за БЮТ - 30,82%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,28%, за Комуністичну партію України – 5,36%, за Блок Литвина – 3,97%, за Соціалістичну партію України – 2,93%.
Не підтримали жодну з політичних сил 2,70% виборців.
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