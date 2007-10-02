Блок Литвина назвав три умови

Блок Литвина отримав пропозиції щодо створення коаліції від усіх сил, які проходять до парламенту, повідомив УНІАН повідомив представник блоку Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ.

За його словами, поки такі пропозиції носять неофіційний характер.

«В нас сьогодні, незважаючи на риторику перед телекамерами, зацікавлені усі», - підкреслив О.ЗАРУБІНСЬКИЙ, зауваживши, що навіть у разі створення коаліції без участі Блоку Литвина у її складі буде на 2-3 депутати більше за необхідний мінімум – 226 депутатів.

При цьому О.ЗАРУБІНСЬКИЙ зауважив, що одним із важливих завдань Блоку Литвина буде добитись у парламенті дотримання ст.84 Конституції України - щодо особистого голосування кожного народного депутата.

Він зазначив, що коаліції у складі 227-229 депутатів буде важко це зробити, оскільки гасла про відділення влади від бізнесу так і залишились гаслами.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ пообіцяв, що Блок Литвина не допустить ситуації, коли «180 кнопкодавів голосують за тих, хто у цей час на Маврикії або займається проблемами своїх заводів, газет і пароходів».

Втім, за його словами, рішення про входження до тієї чи іншої коаліції Блок Литвина прийматиме після трьох умов.

По-перше, сказав О.ЗАРУБІНСЬКИЙ, Блок Литвина прийняв рішення дочекатися оприлюднення офіційних результатів виборів і лише після цього ухвалювати будь-яке рішення. «У нас уже є гіркий досвід 2006 року, коли, за нашими даними і даними чужих штабів, ми проходили (до ВР – УНІАН), а потім виявилось, що кілька десятих нам не вистачає», - сказав О.ЗАРУБІНСЬКИЙ, водночас висловивши переконання, що цього разу такого не відбудеться, адже «ми вже навчені».

Також перед тим, як приймати рішення про входження до тієї чи іншої коаліції, Блок Литвина ретельно вивчить програми і передвиборні обіцянки сил, які потрапили до парламенту. Уже зараз, за словами О.ЗАРУБІНСЬКОГО, лідер блоку Володимир ЛИТВИН і вся команда ретельно здійснюють аналіз політичних програм та обіцянок, які не увійшли до програм цих політичних сил. За його словами, деякі із обіцянок мають відверто руйнівний характер щодо цілих систем життєдіяльності країни. «Ми не хочемо стати заручниками ситуації, коли нас будуть примушувати виконувати нездійсненні або навіть абсурдні обіцянки», - підкреслив він.

По-третє, як повідомив О.ЗАРУБІНСЬКИЙ, рішення про входження до тієї чи іншої коаліції буде прийматись колегіально на засіданнях політрад Народної партії і Трудової партії, які утворили Блок Литвина. «Рішення буде прийнято прозоро і воно не буде предметом торгів і підкилимних домовленостей», - сказав він, додавши, що блок не планує наслідувати приклади інших політичних сил і потім змінювати своє рішення щодо входження до коаліції.

На запитання, чи є у Блоку Литвина принципові умови для входження у коаліцію, наприклад, як у комуністів - щодо обов’язкового надання російській мові офіційного статусу, щодо позаблокового статусу країни тощо - О.ЗАРУБІНСЬКИЙ відповів, що такі питання як російська мова, НАТО не були пріоритетами у програмі Блоку Литвина і він вважає їх взагалі відверто кон’юнктурними, які використовуються у ході виборчої кампанії для мобілізації електорату.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ зазначив, що Блок Литвина наголошуватиме під час переговорів щодо створення коаліції на ряді соціально-економічних питань, які необхідно втілити у життя першочергово.

Зокрема, сказав він, йдеться про встановлення погодинної оплати праці в Україні, збільшення частки зарплати в одиниці собівартості продукції. Також важливе значення Блок Литвина наддає врегулюванню ситуації із землею. Зокрема, блок вимагає проведення негайної інвентаризації землі для з’ясування, кому і чи на законних підставах сьогодні належить земля. Також важливими для блоку є втілення запропонованого ним механізму погашення знецінених заощаджень громадян через безоплатну видачу наділів землі, участь громадян в акціонуванні ліквідних підприємств, надання освітніх та медичних послуг та ряд інших важливих соціальних і економічних питань.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ наголосив, що у програмі блоку політичні питання знаходяться у самому кінці, тоді як соціальні, економічні питання і проблеми села займають першочергове місце, що і буде пріоритетом під час переговорів про створення коаліції.