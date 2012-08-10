В опозиції радять Могильову вивчити кримськотатарську

Про це в ефірі ТВі заявив народний депутат від фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій Соболєв, повідомляє Gazeta.ua.

"Пан Могильов розповідає, як завдяки цьому закону буде впроваджувати кримськотатарську мову. У мене тільки до нього одне зауваження: ти сам спочатку вивчи цю кримськотатарську мову, адже ти прем'єр-міністр республіки Крим і не володієш тією мовою, яку будеш впроваджувати", - обурився Соболєв.

"Це блюзнірство з боку президента, коли він доручає впроваджувати українську мову прем'єру Азарову, який за 30 років не зміг її вивчити. Це все одно, що шакала ставити стерегти стадо", - додав нардеп.

"Бютівець" здивувався намірам влади швидко запровадити норми "мовного" закону.

"Це після так званої пенсійної реформи, де мізерні пенсії, податкової реформи, де знищені сотні тисяч робочих місць. А тут ще й на це будуть кошти виділяти?" - поцікавився Соболєв.

За його словами, на сьогоднішній день у влади Януковича немає жодної можливості проводити ефективну економічну політику, тому вона вирішила чимось відволікти народ.