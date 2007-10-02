ЦВК опрацювала 95,64% протоколів
12:13, 02 жовтня 2007Політика
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Станом на 11.59
За даними Центральної виборчої комісії, станом на 11.59 другого жовтня опрацьовано 95,64% протоколів дільничних виборчих комісій.
Згідно з останніми даними ЦВК, оприлюдненими на сайті Комісії, за Партію регіонів проголосували 34,16% виборців, за БЮТ - 30,82%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,29%, за Комуністичну партію України – 5,36%, за Блок Литвина – 3,97%, за Соціалістичну партію України – 2,94%.
Не підтримали жодну з політичних сил 2,70% виборців.
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