ЦВК опрацювала 95,64% протоколів

За даними Центральної виборчої комісії, станом на 11.59 другого жовтня опрацьовано 95,64% протоколів дільничних виборчих комісій.

Згідно з останніми даними ЦВК, оприлюдненими на сайті Комісії, за Партію регіонів проголосували 34,16% виборців, за БЮТ - 30,82%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,29%, за Комуністичну партію України – 5,36%, за Блок Литвина – 3,97%, за Соціалістичну партію України – 2,94%.

Не підтримали жодну з політичних сил 2,70% виборців.