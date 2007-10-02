Як проголосував Донецьк (попередні результати)
12:15, 02 жовтня 2007Політика
4133
Тимошенко набрала в 4 рази більше, ніж Мороз
У Донецьку на позачергових парламентських виборах 30 вересня за Партію регіонів проголосували 76% виборців, за Соціалістичну партію України - тільки 1% виборців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.
"Щодо політичних сил, які користувалися підтримкою жителів міста Донецька, Партія регіонів - 76%, Блок Юлії Тимошенко в середньому по місту - 4%, Прогресивна соціалістична партія України - 3,2%, Комуністична партія України - 7%, блок "Наша Україна - Народна самооборона" - 2%. Проти всіх проголосували 2%. Соціалістична партія України в місті Донецьку набрала 1%", - сказав мер.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter