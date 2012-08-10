Дружина Луценка обіцяє у ВР добитись покарання для замовників справ проти нього

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час судових дебатів у справі за обвинуваченням Ю.Луценка у незаконному спостереженні за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка.

За її словами, замовником кримінальної справи проти Ю.Луценка є родина чинного Президента України Віктора Януковича, а виконавцями – співробітники Генеральної прокуратури.

«5 років у парламенті я робитиму все можливе, аби добитися справедливості… Це стосується і Вас, прокуроре Клименко, як прокурора, який середнім пальцем два роки поправляє свої окуляри. Ось коли Ви будете притягнуті до відповідальності, побачимо, що Ви поправлятимете своїм середнім пальцем і де будуть Ваші окуляри», - наголосила І.Луценко.

Наприкінці виступу, звертаючись до головуючої у процесі судді Ганни Медушевської, І.Луценко сказала: «Не перетворіться на сліпу виконавицю кривосуддя. Бачить Бог, мій чоловік не винний».