Дружина Луценка обіцяє у ВР добитись покарання для замовників справ проти нього
Дружина Юрія Луценка Ірина Луценко обіцяє, ставши народним депутатом, докласти максимум зусиль, щоб притягнути до відповідальності замовників та виконавців переслідування її чоловіка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час судових дебатів у справі за обвинуваченням Ю.Луценка у незаконному спостереженні за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка.
За її словами, замовником кримінальної справи проти Ю.Луценка є родина чинного Президента України Віктора Януковича, а виконавцями – співробітники Генеральної прокуратури.
«5 років у парламенті я робитиму все можливе, аби добитися справедливості… Це стосується і Вас, прокуроре Клименко, як прокурора, який середнім пальцем два роки поправляє свої окуляри. Ось коли Ви будете притягнуті до відповідальності, побачимо, що Ви поправлятимете своїм середнім пальцем і де будуть Ваші окуляри», - наголосила І.Луценко.
Наприкінці виступу, звертаючись до головуючої у процесі судді Ганни Медушевської, І.Луценко сказала: «Не перетворіться на сліпу виконавицю кривосуддя. Бачить Бог, мій чоловік не винний».