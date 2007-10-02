ЦВК обробила 96,49% протоколів

Станом на 13.25

За даними Центральної виборчої комісії, станом на 13.25 другого жовтня опрацьовано 96,44% протоколів дільничних виборчих комісій. Згідно з останніми даними ЦВК, за Партію регіонів проголосували 34,14% виборців, за БЮТ - 30,83%, за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 14,31%, за Комуністичну партію України – 5,36%, за Блок Литвина – 3,97%, за Соціалістичну партію України – 2,92%. Не підтримали жодну з політичних сил 2,7% виборців.

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